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АвтоМир / Автомобили

Российские госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн рублей

19.12.2022 16:47|ПсковКомментариев: 0

Российские госкомпании и госучреждения в 2022 году разместили заказы на покупку дорогостоящих автомобилей премиум-класса на общую сумму почти 450 млн рублей. Об этом сообщили в Народном фронте.

«За 2022 год экспертами Народного фронта выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн до почти 18 млн рублей. 64% — это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок», — сказал руководитель бюро расследований Валерий Алексеев.

Впрочем, после предупреждений общественников почти половину закупок дорогих машин на общую сумму в 200 млн рублей удалось отменить, уточняют «Известия»

Однако эксперты отметили вновь возросший интерес организаций к такой роскоши: последние годы подобные закупки появлялись все реже, но в период спецоперации они вновь появились.

Теги: #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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