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Страховщики назвали самые угоняемые машины в России

Наиболее популярными машинами у похитителей в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым конкретной моделью становится Hyundai Santa Fe, сообщили в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«За десять месяцев 2022 года в России было угнано 746 застрахованных автомобилей, в то время как за весь 2021-й — более 1,5 тысячи. Количество угонов, после которых люди обращались в страховые компании, уменьшилось в два раза», — цитируют «Известия» вице-президента союза Сергея Ефремова.

К статистике ВСС стоит относиться с небольшим скепсисом, считает член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов. Дело в том, что страховые компании считают количество выплат по КАСКО, а значит такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов.

«Стоит отметить, что в этом году угоны касаются в основном автомобилей эконом-класса. По КАСКО их обычно либо не страхуют, либо только в первые годы», — отметил эксперт.

К концу этого года стали вновь фиксироваться и кражи легкосъемных деталей — зеркала, фары и так далее, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Причина прозаична — увеличение цен как на машины, так и на запчасти, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Часть жителей России хочет отремонтировать свой автомобиль максимально дешево, не задумываясь о происхождении детали. А оно часто именно криминальное. В большинстве случаев угоняемые машины не перепродаются, а разбираются на запчасти. В первую очередь это наиболее популярные марки, такие как Hyundai, Kia, бюджетный Volkswagen, какой-нибудь Polo.Реже "донорами" становятся премиальные автомобили», – заключил эксперт.