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АвтоВАЗ получит российские активы Nissan

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ передаст АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге»,— рассказал министр.

Как отмечает «Коммерсант», Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Минпромторг РФ сообщил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины.