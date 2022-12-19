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Автоэксперт рассказал о распространенном способе угона автомобиля зимой

В зимнее время угонщики часто похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе. Об этом рассказал специализирующейся на противоугонной защите руководитель «Лаборатории» Андрей Кондрашов.

«Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 м. А когда он начинает чистить снег – машину просто закрывают», —цитирует Кондрашова «Газете.Ru».

Обнаружив, что заведенный автомобиль самопроизвольно закрылся, практически все автовладельцы решают пойти домой за вторым ключом. В этот момент преступники открывают автомобиль и уезжают на нем, при этом нередко автомобилист оставляет в салоне свой мобильный телефон, а также документы, добавил эксперт. Чтобы не попасть в такую ситуацию, не следует оставлять без присмотра заведенный автомобиль, если его двери внезапно закрылись.

«Не все сигнализации подвержены такому взлому, ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования», — заключил Кондрашов.