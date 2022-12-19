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Об изменениях правил проверки водителей на алкоголь предупредил юрист

Порядок проверки водителей на состояние алкогольного опьянения несколько скорректируется с 1 марта. Он будет действовать в течение шести лет — до 1 марта 2029 года. О том, какие именно изменения ждут российских водителей, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как пишет агентство «Прайм», положения постановления правительства от 21 октября 2022 № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения» предусматривают следующие пункты:

освидетельствование будет проводиться лишь в присутствии двух понятых либо с записью на видео. А основаниями для него станут запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке;

при освидетельствовании должны использоваться средства измерений утвержденного типа, которые обеспечат запись результатов на бумажном носителе;

перед освидетельствованием водителя должны будут проинформировать о порядке процедуры, а при проведении непосредственного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения должностное лицо будет проводить отбор пробы выдыхаемого воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации используемого средства измерений;

факт употребления алкоголя определяется в результате анализа воздуха, который водитель выдохнет в индикатор — он должен показать наличие этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, это и будет критическим для водителя показателем;

если измерительный прибор покажет отрицательный результат, но при этом есть достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения, его доставят в медучреждение, как и в случае отказа от освидетельствования;

обязательным основаниями для освидетельствования станет возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД, в результате которого здоровью потерпевшего причинен вред легкой или средней степени тяжести).

«В целом вступающие нормы должны обеспечить более объективное рассмотрение ситуаций, в которых возникло подозрение в том, что управляющий транспортным средством гражданин, находится в состоянии алкогольного опьянения. А также создадут дополнительные гарантии соблюдения прав граждан — в первую очередь, в части привлечения понятых и использования видеозаписи. Ведь при несоблюдении данных условий, представление сотрудниками полиции иных доказательств вины гражданина, будет недостаточно для наказания», — заключил юрист.