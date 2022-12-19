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АвтоМир / Автомобили

В Госдуме готовы обсудить временную отмену ОСАГО

18.01.2023 08:19|ПсковКомментариев: 0

Дефицит автозапчастей и пока еще до конца не решенные вопросы с поставками комплектующих привели к тому, что страховые компании почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО. И так как закон не выполняется, глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов предложил временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда компании снова смогут выполнять обязательства.

В Государственной Думе готовы подключиться к дискуссии и передать все претензии общественников в Центробанк и Российский союз автостраховщиков, чтобы выработать согласованное решение проблемы. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, денежные выплаты в страховых случаях проблему также не решают, они портят настроение автовладельцев еще больше. «На эти выплаты, которые сегодня предлагают страховые компании, ничего не купишь. Они оценивают ущерб в ценах, которые были до февраля прошлого года, это ни о чем. То есть я плачу каждый год деньги, вы нам поднимаете коэффициенты за аварии, какие-то еще требования предъявляете, а сами ничего не выполняете. Это обычные поборы получаются. И надо законодателям подумать над ответственностью страховщиков», — предложил председатель Национального антикоррупционного комитета.

По данным ЦБ, в 2021 году доля компенсаций страховщиков в виде ремонта машин уменьшилась до 9 процентов, сократившись в 2022 году до примерно 5 процентов. В Российском союзе автостраховщиков ранее предлагали увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать бэушные запчасти, которые не влияют на безопасность, но в ЦБ идею не поддержали.

Теги: #ОСАГО #Госдума #Россия #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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