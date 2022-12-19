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В России планируют выпускать электромобили Aurus класса люкс

Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — так она ответила на вопрос о планах пересесть на электромобиль.

Сама Виктория Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.

«За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — добавила вице-премьер.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название «Кортеж», он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.