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Белорусские автодилеры возобновили продажи машин россиянам

Граждане с российским паспортами снова могут покупать автомобили в Белоруссии, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Напомним, что еще с 2021 года действовали якобы «антиконкурентные» соглашения, по которым белорусские автодилеры отказывали россиянам в продаже машин, сообщает RuNews24. Но, начиная с 2023 года, автомобили снова можно купить.

При этом EPTS отправляется в Россию через пару дней после покупки, но вот в случае гарантийного ремонта все же понадобится приезжать в Беларусь, сообщил работник дилерского центра Kia в Минске, дополнило издание AutoNews.