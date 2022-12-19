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Продажи «Автоваза» в январе сократились почти на 3%

Продажи «Автоваза» в РФ в январе 2023 года составили 17,5 тыс. машин, что почти на 3% ниже, чем в январе 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 17 тыс. 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда», - отмечается в сообщении.

Самым популярным автомобилем по итогам отчетного месяца стала модель Lada Granta: январе продано 11,9 тыс. автомобилей, что на 115,4% выше показателя аналогичного периода прошедшего года. Также в первом месяце 2023 года реализовано в сумме 4,9 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel, что на 94% выше января 2022 года, сообщает ТАСС.

«Всего с двумя семействами - Granta и Niva - мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали 6 моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчетам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили», - приводятся в сообщении слова вице-президента «Автоваза» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.