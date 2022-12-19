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Названы самые аварийные автомобили

Чаще всего в 2022 году в страховую компанию «Росгосстрах» по КАСКО и ОСАГО обращались владельцы автомобилей Lada и Toyota. Так, по ОСАГО с автомобилями Lada пришлось 19% страховых случаев, а с Toyota 13%.

Также в пятерку лидеров по страховым случаям попали автомобили Hyundai, KIA (по 7%) и Nissan (6%). Чаще всего по полису ОСАГО было обращений в Башкирии, Москве, Петербурге, а также в Подмосковье, Иркутской и Новосибирской областях, Пермском крае, Нижегородской области, Приморье и Татарстане, пишет RuNews24.

Что касается обращений по КАСКО, то по данному виду страхования в лидерах владельцы Toyota – 14% обращений. В топ-5 вошли LADA (12%), Renault (9%), KIA (9%) и Hyundai (8%).