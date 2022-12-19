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Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,499 тыс. шт.

«Январь ознаменовался снижением уровня продаж на 63,1%, или на 55 537 штук по сравнению с январем 2022 года, и составил 32 499 автомобиля (данные комитета автопроизводителей АЕБ)», - сообщили ТАСС в Ассоциации европейского бизнеса.

«Автоваз» занимает первое место по продажам в январе, следует из сообщения АЕБ. При этом продажи автомобилей бренда в этом месяце снизились на 3%, до 17,5 тыс. авто по сравнению с январем 2022 года. На втором месте компания Haval (Китай), продажи которой выросли на 43%, до 4,5 тыс. Тройку лидеров замыкает китайская Geely, увеличившая продажи на 88%, до 3,5 тыс. авто.