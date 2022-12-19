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Число объявлений о продаже автомобилей премиум-класса выросло на 64%

Количество объявлений о продаже машин премиум-класса с пробегом в январе 2023 года выросло на 63% по сравнению в тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в сервисе «Авито Авто». Речь идет об автомобилях таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti и т.п.

При этом, чем новее машина, тем чаще от нее пытаются избавиться — количество объявлений о продаже премиальных авто в возрасте до трех лет увеличилось почти в два раза.

По мнению представителей платформы, такая ситуация связана с переориентацией дилерских центров и покупателей на рынок автомобилей с пробегом.

Основная причина того, что люди предпочитают продавать премиальные и люксовые авто — проблемы с их обслуживанием, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Большинство владельцев автомобилей классов премиум и люкс привыкли, что их обслуживание не требовало никаких усилий. Более того, владельцы таких машин нанимали водителей и вообще не знали, что такое ТО, ремонт и так далее. А теперь содержание Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce стало почти невозможным. Во-первых, нельзя обновить ПО, что для некоторых моделей критично. Во-вторых, время ремонта увеличилось и вместо недели какую-нибудь деталь приходится ждать больше месяца», — отметил эксперт.

Рост продаж автомобилей с пробегом премиум-класса был зафиксирован еще в прошлом году и составил 55% по сравнению с 2021-м. Самыми востребованными моделями в сегменте стали Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, BMW X5, BMW 3 серии и Lexus RX, уточнили в «Авито Авто».