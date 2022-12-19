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Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России

Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

«Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик», - сообщил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца.

Он также уточнил, что пик роста пришелся на весну 2022 года. При этом если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом на рынке и возможностью для них стремительно увеличить прибыльность.

«В течение 2022 года цены на китайские авто в России выросли от 30% до 75%. Новый автомобиль из КНР можно купить от 2 миллионов рублей. Предположительно, в ближайшие месяцы цены на зарубежные авто (включая китайские - ред.) могут вырасти в среднем на 10%. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и от маршрутов логистических цепочек», - добавили в «Автодоме». Дилер также не исключил, что с учетом сниженного потребительского спроса на автомобили в РФ в ближайшие месяцы китайские автобренды будут удерживать цены на уровне конца 2022 года.