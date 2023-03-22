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Темпы продаж полисов КАСКО подскочили в три раза в 2022 году

Продажи полисов КАСКО в 2022 году ускорились рекордно за пять лет, следует из статистики Центробанка (ЦБ). По итогам прошлого года россияне оформили 6 млн таких страховок — на 623 тыс. больше, чем в 2021-м. Такой прирост в три раза выше, чем годом ранее (тогда число оформлений каско увеличилось на 182 тыс.).

Динамика связана с повышением спроса на недорогие программы мини-КАСКО с ограниченным покрытием, сказано в материалах ЦБ. Там отмечается: полисы добровольного автострахования также стали покупать владельцы подержанных машин, пишут «Известия».

Граждане опасались нехватки возмещения по ОСАГО в условиях подорожания запчастей. С марта по декабрь 2022-го стоимость деталей увеличилась на 27,7%, сообщили ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Участники рынка подтвердили рост продаж полисов каско в прошлом году, а также повышение спроса на программы с усеченным набором рисков. Из-за более низкой цены граждане предпочитали оформить, например, страховку только от угона, тотальной гибели авто или от ДТП с наличием второго участника, отметили в «Абсолют Страховании».

Среди других причин повышения спроса на КАСКО там выделили резкое подорожание запчастей. Если ранее некоторые клиенты готовы были самостоятельно оплачивать мелкие повреждения, то в 2022-м они хотели переложить подобные риски на страховщиков.

На фоне роста цен продажи КАСКО с полным покрытием за год упали на 20–30%, сообщил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Александр Крайник. По его словам, классический полис стоит около 40 тыс. рублей, а стоимость коробочных продуктов может составлять всего 2–3 тыс. Однако они покрывают лишь небольшой набор рисков.