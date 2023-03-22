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Минпромторг частично возобновит программу льготных автокредитов

Минпромторг России возобновляет программу льготных автокредитов. Она будет доступна только самым нуждающимся в поддержке группам граждан: медикам, работникам сферы образования, участникам СВО, а также их семьям, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Возобновляется программа льготного автокредитования. В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников; работников сферы образования; мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей», - говорится в сообщении Минпромторга.

По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля.

Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

Льготный кредит на приобретение автомобиля можно оформить в банках ВТБ, «Драйв Клик Банк», Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, «Открытие», Генбанк, Российский национальный коммерческий банк, «Кредит Европа Банк», Быстробанк, «ОТП Банк», «РН Банк».