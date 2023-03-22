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АвтоМир / Автомобили

Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт

18.04.2023 07:53|ПсковКомментариев: 0

Некоторые россияне используют автомобильную резину, отслужившую свое, для создания клумб на дачных участках. Безусловно, такие «элементы декора» недороги и долговечны, но они портят экологию, отметил автоэксперт Антон Трошанов.

«Ни в коем случае нельзя старые шины превращать в клумбы и ставить их на дачных участках. Автомобильные покрышки – это отходы четвертого класса опасности, это достаточно серьезная угроза. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины мы почему-то не считаем опасными и ставим клумбы из них перед своими домами. Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье, у человека могут развиться острые респираторные заболевания", – объяснил Антон Трошанов.

Эксперт в интервью радио Sputnik советует сдавать автомобильную резину на переработку, чтобы не вредить себе и окружающим.

«Лучше всего сдавать шины на утилизацию. Есть несколько вариантов. Во-первых, можно отдать резину на шиномонтаж. Там за определенную плату сами утилизируют покрышки. Во-вторых, можно сдать старые шины в специальную экологическую службу, такие есть во многих регионах страны. При поддержке местных властей активисты собирают опасные бытовые отходы и утилизируют их бесплатно. В-третьих, есть предприятия, которые принимают шины и даже платят за них какие-то деньги», – добавил Антон Трошанов.

Теги: #автомобиль #шины для автомобиля
Источник: Псковская Лента Новостей
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