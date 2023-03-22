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Компания «Мерседес-Бенц РУС» снова начнет работать в России

Компания «Мерседес-Бенц РУС» снова начнет работать в России после передачи долей и акций Mercedes-Benz AG российским дочерним предприятиям компании «Автодом», сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Он также уточнил, что скоро предприятие возобновит сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, как и работы остальных компаний в стране.

Сообщается, что «Мерседес-Бенц РУС» будет также выполнять все гарантийные обязательства, в том числе постгарантийный сервисный пакет для официально проданных в России автомобилей Mercedes-Benz, а также снова будет оказывать «Помощь на дороге», пишет runews24.

Ольховский также добавил, что центральный склад запасных частей начнет работать в прежнем режиме и восстановит отгрузки запасных частей Mercedes-Benz для других центров продаж и сервиса марки, как и вернутся к работе автосалоны, которые смогут предлагать новые автомобили Mercedes-Benz с гарантией.

Напомним, что в конце ноября 2022 года Mercedes-Benz официально сообщил о выходе из российского бизнеса и о планах продать все свои активы в стране «Автодому». При этом ранее стало известно, что немецкий концерн отключил в России удаленный сервис для авто Mercedes me ID.