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Семейный сертификат на покупку первой машины предложили ввести в России

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о семейном сертификате на покупку машины. Согласно новым нормам, воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка.

Сумма выплат составит 1 млн рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, сообщают «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки», — пояснил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи», — заявил депутат.