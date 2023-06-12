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Автомобили Lada начали выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

«АвтоВАЗ» в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В торжественном перезапуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соколов ранее рассказывал, что Lada X-Cross 5 получила такое название за свою повышенную проходимость. Автопроизводитель будет изготовлять эту модель совместно с китайским партнером (крупноузловая сборка), каким именно - официально не раскрывается. Как уточнил исполнительный директор завода «Лада Санкт-Петербург» Сергей Захарченко, производство запускается на бывшем оборудований Nissan, которое было модернизировано под запуск новинки, пишет РИА Новости.

Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система», - уточнили в «АвтоВАЗе».

В начале февраля «АвтоВАЗ» приобрел активы Nissan у ФГУП «НАМИ»: 99% ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП «НАМИ». Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.