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Московский изобретатель получил патент на летающее такси

Патент на необычное транспортное средство получил на днях московский изобретатель Василий Яценко. Спроектированный им летательный аппарат будет совмещать в себе свойства автожира и квадрокоптера.

В настоящее время самыми мобильными транспортными средствами малой авиации являются летательные аппараты с несколькими винтами (три-, квадро-, гексо- и мультикоптеры). Они могут вертикально взлетать, развивать скорость до 150-200 километров в час, зависать в воздухе и хорошо маневрировать. Однако если у такого коптера откажет один из двигателей, то велика вероятность падения.

В свое время в Москве пытались запустить вертолеты-такси, однако из-за стоимости и ограниченности маршрутов от идеи отказались.

Совсем другое дело — автожир. Он является аналогом вертолета, который может обходиться без мотора. В воздух такой аппарат поднимает и удерживает винт, вращающийся под воздействием набегающего на него потока воздуха. Винт нужно раскрутить один раз на земле, затем автожир взлетает и передвигается без мотора.

При этом такое воздушное судно довольно медлительно и не может взлететь в безветренную погоду. Кроме того, автожир не может долго зависать в воздухе на месте, если он прекратит движение, то начинает опускаться на землю, пишет RuNews24.

На днях московский изобретатель Василий Яценко получил патент на летающее такси, совмещающее в себе свойства автожира и квадрокоптера. По сути, изобретение москвича — это автожир с четырьмя двигателями, расположенными возле колес. С их помощью аппарат может легко взлетать и набирать скорость. На таком такси в теории реально добраться из одного конца столицы в другой за несколько минут. И благодаря винту воздушное судно не упадет в случае отказа всех двигателей.