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Продажи автомобилей в России выросли на 14%

За первые шесть месяцев 2023 года автомобильный рынок России продолжает демонстрировать результаты, свидетельствующие о его постепенном восстановлении. Согласно данным аналитического агентства «Автостат» и системы электронных ПТС, в стране было продано 401 566 новых легковых автомобилей, что на 14% превышает показатели января-июня 2022 года.

Заметный вклад в этот положительный тренд внес автогигант «АвтоВАЗ», продажи автомобилей Lada которого за отчетный период выросли на 84%, достигнув отметки в 134 551 машину. Такой рост привел к увеличению рыночной доли компании до 33,5%, в сравнении с 20,8% в предыдущем году. Собственные данные «АвтоВАЗа» указывают на рост продаж Lada в первом полугодии - 143 618 автомобилей нашли своих владельцев, что почти вдвое превысило прошлогодние показатели, пишет RuNews24.

Следующая группа автопроизводителей, занимающая значительную долю рынка, состоит из китайских брендов. По данным «Автостата», продажи Chery выросли в 3,7 раза, достигнув отметки в 47 176 автомобилей, Haval увеличил продажи в три раза, достигнув показателя в 38 551 машину, а Geely почти в четыре раза увеличил свои продажи, достигнув отметки в 32 681 единицу. На пятом месте оказалась корейская Kia, хотя ее продажи сократились на 59% и составили 18 482 автомобиля.

В марочном топе продаж по-прежнему остаются корейские бренды Kia и Hyundai, а также японская компания Toyota. Благодаря низкой базе прошлого года и возможности приобрести автомобиль через параллельный импорт, эти компании смогли удержать свои позиции. Toyota даже продемонстрировала рост продаж в 2,3 раза, хотя абсолютное число проданных машин составило всего 2374.