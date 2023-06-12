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В российских таксопарках значительно увеличилась доля китайских машин

Рост импорта легковых автомобилей из Китая привел к резкому увеличению доли таких машин в российских таксопарках. Текущий показатель оценивается в 30%, а по итогам 2023 года может вырасти до 40–45%.

Таксопарки испытывают нехватку новых машин, и, несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к безопасности и комфорту китайских автомобилей, именно они позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте, сообщает «Коммерсантъ».

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%, подсчитали аналитики инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг». До конца года показатель может увеличиться до 40–45%, прогнозирует основатель компании Саид Залиев. По данным «ГТК-Холдинга», в этом году в рейтинг популярных автомобилей в таксопарках впервые вошла китайская JAC.