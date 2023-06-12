←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автомобили 12.06.2023 09:190 Аналитики выявили предпочтения россиян при покупке автомобиля на вторичном рынке 25.07.2023 17:350 ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой 23.07.2023 20:020 Продажи новых электромобилей в России выросли на 244% 20.07.2023 21:000 Цены на иномарки в России могут резко взлететь с 1 августа 19.07.2023 18:081 Поддержанные автомобили в России с начала года подорожали почти на 8% 16.07.2023 19:513 В российских таксопарках значительно увеличилась доля китайских машин
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой

25.07.2023 17:35|ПсковКомментариев: 0

О наличии программы льготного автокредитования слышали более 80% россиян, а воспользоваться ею при покупке нового автомобиля готов каждый второй. Около 40% ожидают возобновления ее условий и хотели бы купить по ней машину с двигателем внутреннего сгорания, а 54% выступают за расширение списка доступных брендов. Таковы результаты совместного опроса*, проведенного ВТБ и «Открытие Авто» .

81% опрошенных осведомлены о госпрограмме льготного автокредитования: 35% знают о возможности взять льготный кредит на покупку автомобиля и в курсе условий, еще 46% слышали о программе в целом. Ничего не слышали о возможности льготного автокредитования лишь 19% опрошенных. Более информированными оказались автовладельцы с Дальнего Востока (43%), Северного Кавказа (40%), а также Москвы и Московской области (40%). У каждого пятого респондента (20%) уже был опыт автокредитования в рамках господдержки. Чаще других льготные займы привлекали москвичи и жители Дальнего Востока (по 20%), реже других – на Урале и в Сибири (по 10%).

В ходе опроса выяснилось, что 38% респондентов ожидают возобновления госпрограммы. Больше всего этого хотели бы россияне возраста 26-40 лет (46%). Интересно, что женщины ждут перезапуска целевой программы чуть больше, чем мужчины (41% против 36%). Не ожидают ее перезапуска 22% респондентов, а 40% затруднились с ответом.

Воспользоваться льготным автокредитом в случае продления программы готовы 47% опрошенных, тогда как двумя годами ранее сделать это планировали только 12% будущих автовладельцев (опрос июля 2021 г). Лишь 15% не планируют пользоваться льготными автокредитами, а остальные затруднились с ответом.

Интересно, что 54% предпочли бы купить машину с классическим двигателем внутреннего сгорания. Лишь 13% сказали, что выберут электрокар. Треть респондентов пока не определились с выбором типа автомобиля.

«Льготное кредитование стало определяющим фактором, вернувшим авторынок на траекторию роста и в первую волну пандемии, и после ухода западных брендов. Сегодня программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что отражается на ее результате в общем объеме продаж. Многие автовладельцы ждут возвращения льготных кредитов, так как на фоне роста цен приобретение машин становится менее доступным – в первую очередь, для социальных категорий населения», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Отвечая на открытый вопрос о желательных изменениях (можно было дать три варианта ответа), 54% респондентов предложили увеличить список доступных к покупке автобрендов. 39% хотели бы расширить категорию участников программы, а треть (33%) рассчитывают на субсидирование ставки по автокредиту по аналогии с господдержкой ипотеки. 19% предлагают стимулировать покупку электрокаров за счет большей скидки, 15% - увеличить порог стоимости транспорта для участия в программе. Только 11% опрошенных действующие условия полностью устраивают.

«Последний год программа льготного автокредитования продолжает оставаться одним из основных драйверов как рынка автокредитования, так и сегмента автобизнеса в целом. Господдержка в условиях растущих цен позволяет сделать автомобиль для россиян доступнее и стимулирует покупательский спрос. И рынок ждет ее продления. А с учетом того, что «китайцы» сейчас активно заходят на рынок, считаем, что в рамках господдержки нужны большие привилегии для отечественных производителей и расширение списка доступных к покупке национальных марок авто», – отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

*Опрос проведен в июне 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

Теги: #ВТБ #автомобиль #открытие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8145 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.07.2023, 17:350 ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой 25.07.2023, 12:450 Маршрут общественного транспорта изменится в Великих Луках с 31 июля 25.07.2023, 12:160 Водитель электросамоката скрылся после наезда на девушку в Пскове 25.07.2023, 07:381 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком
24.07.2023, 20:360 На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове готовятся к укладке асфальта 24.07.2023, 20:200 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков 24.07.2023, 17:490 Два легковых автомобиля столкнулись на Запсковье 24.07.2023, 16:520 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы. ВИДЕО
24.07.2023, 16:470 Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу 24.07.2023, 15:030 Нетрезвого водителя остановили в Порхове 24.07.2023, 12:550 Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове 24.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
24.07.2023, 10:270 Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю 23.07.2023, 20:020 Продажи новых электромобилей в России выросли на 244% 23.07.2023, 16:480 Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе 23.07.2023, 15:200 Россияне в три раза чаще стали обращаться к перегонщикам автомобилей
23.07.2023, 14:120 Водитель пострадал после съезда в кювет в Великолукском районе 23.07.2023, 09:380 В России могут появиться государственные номера для самокатов 22.07.2023, 14:353 Видеонаблюдение установили в подземном переходе в Великих Луках 22.07.2023, 12:102 О сложностях при устройстве подземных переходов в Великих Луках рассказал глава города
22.07.2023, 10:550 Необходимость строительства подземных переходов в Великих Луках объяснил Николай Козловский 21.07.2023, 22:490 Монтаж балок пролетного строения ведется на мосту через реку Толбица в Псковском районе 21.07.2023, 17:120 Расписание общественного транспорта изменится в Великих Луках на два дня 21.07.2023, 15:230 Женщина на автомобиле травмировала двух подростков на мопеде под Псковом. ФОТО
21.07.2023, 14:410 Девочка пострадала при столкновении двух автомашин в Пскове 21.07.2023, 10:350 Асфальт укладывают на перекрестке улиц Коммунальной и Западной в Пскове 21.07.2023, 09:370 Два ДТП затрудняют движение в Пскове 20.07.2023, 22:170 Разметку обновляют на площади Победы в Пскове
20.07.2023, 21:000 Цены на иномарки в России могут резко взлететь с 1 августа 20.07.2023, 17:030 Два автомобиля столкнулись на улице Труда в Пскове 20.07.2023, 16:351 В Пскове ликвидируют областную автошколу Росавтодора 20.07.2023, 15:560 Ремонт дороги проводят на улице Коммунальной в Пскове
20.07.2023, 14:120 Парковочный карман у псковского лицея №10 появится в следующем году 20.07.2023, 11:210 Проезжую часть продолжают убирать дорожники в Пскове 20.07.2023, 10:010 Женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 20.07.2023, 07:001 В Общественной палате настаивают на введении прав для самокатчиков
19.07.2023, 18:081 Поддержанные автомобили в России с начала года подорожали почти на 8% 19.07.2023, 17:180 Укладка верхнего слоя асфальта завершается в Псковском районе 19.07.2023, 15:121 Интерактив: Долгожданный тротуар с сюрпризами 19.07.2023, 13:570 Сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя мотовелосипеда в Порховском районе
19.07.2023, 12:200 Ремонт путепровода на улице Индустриальной завершают в Пскове 19.07.2023, 11:230 Схема движения автобусов изменится в Пскове 23 июля 19.07.2023, 11:050 Сбитая на улице Некрасова в Пскове женщина доставлена в реанимацию 19.07.2023, 10:000 Пешеходную зону возле Великолукского медицинского колледжа приводят в порядок
18.07.2023, 17:280 Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 18.07.2023, 08:253 Левый поворот запретили на участке улице Труда в Пскове 17.07.2023, 20:400 Участок проезда по улице Волкова закроют в Пскове для строительства газовых сетей 17.07.2023, 16:241 Строительство нового тротуара вдоль Рижского проспекта заканчивают в Пскове
17.07.2023, 13:131 Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП 17.07.2023, 12:330 Свыше 20 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 17.07.2023, 11:483 Водитель электросамоката сбил женщину на велодорожке в Пскове 17.07.2023, 10:590 С нарушением закона о контрактной системе прошли торги на содержание дорог в Пустошкинском районе
17.07.2023, 10:480 Ребенок пострадал при столкновении автомобиля с деревом в Пскове 17.07.2023, 10:062 85-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове. ФОТО 17.07.2023, 09:300 Подросток за рулем мопеда пострадал при столкновении с автомобилем в Дновском районе 17.07.2023, 08:011 Водитель погиб после столкновения с экскаватором в Порховском районе
16.07.2023, 21:080 Двойное ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 16.07.2023, 19:513 В российских таксопарках значительно увеличилась доля китайских машин 16.07.2023, 18:300 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 в Псковской области 16.07.2023, 13:501 Правила перевозки детей в автомобиле напомнили псковичам
15.07.2023, 22:010 Дистанционное урегулирование по ОСАГО заработало с 15 июля 15.07.2023, 19:000 Автомобиль вылетел с дороги в Куньинском районе из-за птицы и повис на ограждении. ФОТО 15.07.2023, 18:030 Грузовик врезался в 15 машин в Подмосковье 15.07.2023, 14:301 Два внедорожника столкнулись на улице Труда в Пскове
15.07.2023, 10:410 Участок улицы Ипподромной перекроют в Пскове до 28 июля 14.07.2023, 22:170 Вандалы разбили стекло автобусной остановки, которая «прилегла» на Завеличье 14.07.2023, 21:200 Таксист подрался с пассажирками из-за «несоответствия нормам перевозок» 14.07.2023, 18:410 Не кататься вдвоем на одном электросамокате призвали псковичей
14.07.2023, 17:200 Дорогу Порхов – Успенье ремонтируют в Порховском и Дедовичском районах 14.07.2023, 16:500 Объекты дорожного нацпроекта в Псковском и Печорском районах ремонтируют с опережением графика 14.07.2023, 16:230 Завершен первый этап ремонта псковского «Пентагона». ФОТО 14.07.2023, 13:021 30 дворов привели в порядок в Великих Луках в 2022 году
14.07.2023, 11:411 Виновник смертельного ДТП в Новосокольническом районе предстанет перед судом 14.07.2023, 11:290 Легковой автомобиль врезался в автобус ПАЗ в Пскове 14.07.2023, 07:551 Неизвестный закидал машину яйцами в Печорах 13.07.2023, 21:220 Приоритетность движения транспорта меняется на одном из перекрестков на улице Труда в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.