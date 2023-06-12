«АвтоВАЗ» нарастит объем производства самых бюджетных модификаций Lada

«АвтоВАЗ» решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил президент компании Максим Соколов на форуме «Россия — Африка».
«Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить», - приводит слова Соколова РИА Новости.
При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.
«Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…», - добавил президент «АвтоВАЗа».
Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. «Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации», - отметил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге.