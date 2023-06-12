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«АвтоВАЗ» нарастит объем производства самых бюджетных модификаций Lada

«АвтоВАЗ» решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил президент компании Максим Соколов на форуме «Россия — Африка».

«Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить», - приводит слова Соколова РИА Новости.

При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.

«Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…», - добавил президент «АвтоВАЗа».

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Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тысяч рублей, заверил Соколов. «Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации», - отметил он.

По словам топ-менеджера, «АвтоВАЗ» делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. «Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние», - подчеркнул Соколов.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге.