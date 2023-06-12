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Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли почти в 3 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России в июле достигли 95 654 экземпляров, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022 года.

С января по июль включительно в России продано 497 230 новых легковых автомобилей, что на 28,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Продажи Lada за 7 месяцев достигли 161,9 тысячи автомобилей, на втором месте китайская Chery, реализовавшая с начала года 57,9 тысячи машин, на третьем Geely с результатом почти 41,5 тысячи автомобилей, пишет RuNews24.

По итогам июля лидирует на российском рынке марка Lada c результатом 27,4 тысячи автомобилей (доля рынка 28,6%). За ней следует Chery, реализовавшая за месяц 10,7 тысячи новых автомобилей. На третьем месте Geely (8,8 тысячи машин), на четвертом — Haval (8,5 тысячи автомобилей), Changan (5,2 тысячи), Omoda и Exeed.