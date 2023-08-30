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За депутатами Госдумы в регионах закрепят автомобили производства РФ

Руководители всех думских фракций поддержали решение о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение», - приводит слова Володина «Интерфакс».

Он сообщил, что этот вопрос планируется вынести на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября.

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Кроме того, Володин отметил, что вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве обсуждался с Управлением делами президента.

«Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили», - написал также спикер Думы.

По его мнению, «такой подход поможет развитию отечественного автопрома, а бюджетные средства останутся в России».