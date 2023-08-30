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АвтоМир / Автомобили

За депутатами Госдумы в регионах закрепят автомобили производства РФ

06.09.2023 09:05|ПсковКомментариев: 0

Руководители всех думских фракций поддержали решение о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение», - приводит слова Володина «Интерфакс».

Он сообщил, что этот вопрос планируется вынести на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября.

Кроме того, Володин отметил, что вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве обсуждался с Управлением делами президента.

«Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили», - написал также спикер Думы.

По его мнению, «такой подход поможет развитию отечественного автопрома, а бюджетные средства останутся в России».

Теги: #чиновники #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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