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Россиянам дали советы по подготовке автомобилей к холодному сезону

Автолюбителям не стоит экономить на подготовке машины к эксплуатации в осенне-зимний период, чтобы в будущем не иметь еще больших расходов на ремонт. Об этом рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Он посоветовал часть процедур выполнить самостоятельно, а специалистам автосервиса доверить только самые значимые работы. В их числе: замена свечей зажигания, тормозных колодок, диагностика. По словам Носко, это обойдется водителям дешевле, чем возможная впоследствии замена целых агрегатов, пишет «Лента.ру».

Единственный способ сэкономить, по мнению эксперта, самому заменить технические жидкости. Например, антифриз. При его покупке стоит ориентироваться на максимальные минусовые температуры в регионе. Для профилактики директор по сервису автомобильного маркетплейса рекомендовал обработать замки и уплотнители специальной смазкой от замерзания, а ветровое и заднее стекла — химией «Антидождь».