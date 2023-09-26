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Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомашин в августе

Траты россиян на покупку новых автомобилей в августе выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 344 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной с января 2021 года, говорится в совместном исследовании «Открытия авто» и аналитического агентства «Автостат».

Согласно результатам исследования, в последний летний месяц жители РФ потратили на покупку новых машин 343,9 млрд рублей, что на 26% больше результата июля (272,6 млрд рублей). Это стало рекордным показателем с января 2021 года. Всего же в конце лета было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей - на 15% больше, чем в июле этого года (95,7 тыс. штук), и в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 года (42,6 тыс. штук). С начала года в России на покупку новых машин было потрачено 1,742 трлн рублей, пишет ТАСС.

«Во многом это результат стремления покупателей успеть приобрести машины до повышения цен вследствие запланированного изменения утилизационного сбора. При этом объем реализации в конце лета оказался наилучшим, начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел "психологическую" отметку в 100 тыс. единиц», - приводятся в исследовании слова исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.

При этом на покупку премиальных машин в августе ушло более 15% всех затрат россиян на приобретение авто (годом ранее - 11,8%). Так, за месяц было реализовано 3,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 52 млрд рублей.

Кроме того, в августе было продано 61,8 тыс. новых китайских машин на сумму 198,2 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 57,6% от общей суммы, что является очередным рекордом (в августе 2022 года - 33,7%). На покупки машин европейских марок в августе было потрачено 45,9 млрд рублей, отечественных - 34,9 млрд рублей, японских - 33,6 млрд рублей, корейских - 24,3 млрд рублей, американских - 7,1 млрд рублей.