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Водителям разрешили ставить квадратные номера на автомобили

ГИБДД не будет штрафовать автомобилистов за нестандартные государственные регистрационные знаки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ. Теперь автолюбители могут устанавливать квадратные номера как сзади, так спереди автомобиля. Еще месяц назад квадратные номерные знаки можно было ставить только сзади.

С августа 2020 года владельцы японских, американских и некоторых советских машин могли ставить квадратные знаки в штатные заводские крепления на задний бампер. За установку подобного номера спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно», — поделился зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации (РАФ) Петр Шляхин.