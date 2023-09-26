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Закон о конфискации автомобилей с российскими номерами прошел первое чтение в сейме Латвии

Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность конфисковывать машины с российской регистрацией и передавать их Украине. Об этом 27 октября говорится на сайте парламента.

Уточняется, что законопроект связан с выполнением санкций Евросоюза и «снижением рисков безопасности». Накануне сейм поддержал поправки к закону «О дорожном движении». В них говорится, что обновленный закон предусмотрит конфискацию автомобилей, зарегистрированных в России, «если они не будут зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», пишет «Фонтанка».

В парламенте пояснили, что машину необходимо поставить на учет или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Если после этого срока власти обнаружат, что машина с российскими номерами, которая не зарегистрирована в Латвии, участвует в дорожном движении, то она будет арестована, конфискована и передана Украине.

К тому же планируется штрафовать за несанкционированное использование российского транспортного средства. Меры не будут применяться в случае транзита через Латвию в течение суток, а также в случае использования машин дипломатами.

Если законопроект пройдет все три чтения, он вступит в силу 15 ноября 2023 года.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, фактически запретив ввозить в ЕС товары для личного пользования. Все из-за опасений, что они могут быть использованы для обхода санкций. 12 сентября Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Например, одежды. Но в отношении автомобилей позиция осталась жесткой.

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