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Актер Владимир Яглыч стал амбассадором нового автомобильного бренда Jaecoo

Бренд Jaecoo объявляет о сотрудничестве со звездой российского кино и театральной сцены Владимиром Яглычем. Популярный актер стал амбассадором JAECOO в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Jaecoo дебютировал на российском рынке со стильным кроссовером Jaecoo J7, ставшим первой моделью в продуктовой линейке бренда. Инновационный Jaecoo J7 представляет собой симбиоз технологичности и стиля, эстетики и брутальности, динамики и проходимости.

Владимир Яглыч – харизматичный, амбициозный, энергичный и целеустремленный – актер, чье творчество и образ жизни в полной мере отражают идеологию и ДНК бренда Jaecoo.

«Для меня большая честь стать лицом нового автомобильного бренда Jaecoo. Стильный и одновременно утилитарный, дерзкий и брутальный кроссовер Jaecoo J7, для которого не существует непреодолимых преград, отлично сочетается с моим жизненным кредо и образом жизни», - прокомментировал сотрудничество с брендом Jaecoo Владимир Яглыч.

Продажи кроссовера Jaecoo J7, призванного изменить представление потребителей о классических внедорожниках благодаря выдающимся техническим характеристикам, передовым технологиям и прекрасным внедорожным свойствам, стартуют в сентябре 2023 года. В настоящий момент официальные дилеры марки по всей России уже принимают предварительные заказы на модель.

Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. Познакомиться с данной моделью автомобиля в Пскове появится возможность по адресу: улица Леона Поземского, 114А.

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