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АвтоМир / Автомобили

Газпромбанк Автолизинг принимает заявки по программе льготного лизинга Минпромторга

31.10.2023 15:59|ПсковКомментариев: 0

Газпромбанк Автолизинг как один из провайдеров федеральной программы льготного лизинга предлагает приобрести отечественные модели легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов 2023 года выпуска со скидкой до 25%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг»

Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10–49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.

В программу льготного лизинга колёсных транспортных средств Минпромторга России на текущий момент включено около двух десятков марок отечественной техники, а также китайский бренд Haval. Выгода для лизингополучателей существенная, например, при оформлении популярной модели Haval Jolion стоимостью 1 949 000 рублей клиент только за счет субсидии экономит 194 900 рублей. Преимущество увеличивается благодаря возврату юридическим лицам части расходов на налоги и другим преференциям.

Оформить заявку на лизинг со скидкой по программе льготного лизинга колёсных транспортных средств можно по телефону +7 (800) 302–97–85 или на сайте.

Реклама: ООО «Газпромбанк Автолизинг»

ИНН: 7728533208

Erid: Kra23oSwD

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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