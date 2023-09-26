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АвтоМир / Автомобили

Россиян предупредили о резком подорожании новых автомобилей к концу года

05.11.2023 12:20|ПсковКомментариев: 1

Цены на новые машины в России могут резко вырасти. Об этом заявил директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

Среди причин подорожания он назвал повышение утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального Банка. По оценкам эксперта, цены на новые автомобили к концу года могут вырасти на 30%. Одновременно начнет увеличиваться и стоимость автомобилей с пробегом, пишет «Лента.ру».

По мнению Солодовника, предпосылок для снижения стоимости машин в обоих сегментах на данный момент нет. Автоэксперт посоветовал не откладывать покупку автомобиля, если она запланирована в ближайшее время.

В начале ноября стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России. В Москве и области средний чек на смену резины увеличился на 28% и составил 2620 рублей.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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