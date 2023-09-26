АвтоМир / Автомобили

Стало известно, как подержанные автомобили подорожали в России в ноябре

Средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась в ноябре 2023 года на 4% или 65 тыс. рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат» на основе данных мониторинга предложений на вторичном рынке.

По сравнению с ноябрем 2022 года стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 26% (325 тыс. рублей).

Средняя цена подержанного автомобиля в России в ноябре 2023 года составляет 1,58 млн рублей.

При этом зафиксирован значительный разброс в динамике роста цен на машины, в зависимости от их марки, модели, года производства и ряда других параметров, передает «Газета.ру». В частности, трехлетние Kia Rio подорожали за год на 46%, а пятилетние внедорожники Lada 4x4 — всего на 18%.