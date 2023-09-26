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«АвтоВАЗ» отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили на 40%

Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ, с февраля 2022 года, самый резкий скачок случился при бывшем акционере Renault; при этом по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста - 20% - была ещё в тот период до мая месяца 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома - рост был не такой существенный. В пределах 4%», - сказал он, комментируя озвученный президентом РФ Владимиром Путиным рост цен продукции автоконцерна на 40%.

«Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года - да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире», - приводит слова Соколова РИА Новости.

Топ-менеджер также уточнил, что стабилизация цен возможна при грамотной господдержке, а также реализации внутренних маркетинговых программ «АвтоВАЗа». Кроме того, автопроизводитель продолжает контролировать ценовую политику своих официальных дилеров, не допуская завышения ценников.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).