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АвтоМир / Автомобили

В России оформили рекордное число полисов КАСКО

20.12.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

За январь–сентябрь этого года в России оформили рекордное число полисов КАСКО как минимум за последние десять лет, следует из статистики ЦБ. Всего заключили 6,1 млн таких договоров — на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Физлица тоже купили максимальное количество полисов КАСКО за девять месяцев этого года, подтвердили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). За январь–сентябрь россияне заключили 4,6 млн таких договоров — на 39% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

За год увеличилось предложение китайских и российских машин, за счет чего ускорились продажи новых авто, отмечается в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. А на них как правило, оформляется полис, в том числе из-за требований по кредиту. Также выросла доля застрахованных подержанных автомобилей из-за повышения их ценности для собственников, говорится в документе.

Кроме того, игроки начали активно предлагать мини-каско, что тоже повлияло на рост числа заключенных договоров, считает председатель совета ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, это помогает удешевить покрытие, но не дает полной защиты авто, пишут  «Известия».

Клиенты стремились сэкономить и покупали полисы с франшизой и программы с ограниченным набором рисков, отметили в ВСС.

При этом средняя цена КАСКО с полноценным покрытием в этом году выросла на 10–15%, оценил основатель ГТК-Холдинг Саид Залиев.

Теги: #каско
Источник: Псковская Лента Новостей
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