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В России могут расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования во II полугодии 2024 года, будет следить за тенденциями на рынке для принятия решения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Сейчас, как и в 2024 году, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями, пишет РИА Новости.

«Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения», - сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении программы льготных автокредитов.

По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%).

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.