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Omoda представляет лимитированную серию фастбэк-кроссовера Omoda C5 Trendly Red

Марка Omoda представляет специальную серию Trendy Red флагманской модели Omoda C5. Стильный и технологичный автомобиль в новом цветовом исполнении уже доступен в официальных дилерских центрах Omoda по всей России и на онлайн-витрине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Omoda

Ключевой особенностью новой серии фастбэк-кроссовера в исполнении Trendy Red является насыщенный красный цвет кузова, который идеально подчеркивает геометрию автомобиля, привлекая к нему еще больше внимания.

Новая версия Trendy Red стала долгожданным дополнением к представленной ранее особой серии Black Diamond в линейке кроссовера Omoda C5, которая отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов, в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Фирменная решетка радиатора Star Diamond, создающая трехмерный визуальный эффект, превосходно сочетается с динамичным обликом модели, а также подчеркивает лаконичный черный интерьер.

Футуристичный среднеразмерный фастбэк-кроссовер Omoda C5 в специальной версии Trendy Red доступен на российском рынке на автомобилях с передним приводом в комплектации Lifestyle, оборудованных 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. и сопряженных с бесступенчатой коробкой передач. В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом.

В настоящий момент палитра цветов экстерьера Omoda C5 насчитывает 8 вариантов, три из которых могут быть дополнены декоративными красными вставками, а также 2 варианта в двухцветной окраске кузова. Познакомиться с продуктовой линейкой Omoda можно не выходя из дома, заглянув в интерактивное виртуальное пространство O-Universe или на сайте. Группа АвтоАс в социальной сети «ВКонтакте».

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