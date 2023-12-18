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Omoda S5 GT в АвтоАс с выгодой до 150 000 рублей

АвтоАс объявляет о выгодном предложении - Omoda S5 GT с выгодой до 150 000 рублей. КАСКО и комплект зимней резины в подарок. Воспользоваться данным предложением можно при покупке автомобиля в кредит и trade-in. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авто-Ас.

Фото: Авто-Ас

Узнайте подробности в салоне на Леона Поземского, 114А или по телефону +7(8112)237-777.

Omoda S5 GT отличается наличием светодиодной оптики, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками особого дизайна с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами и боковыми зеркалами заднего вида с интегрированными указателями поворота, обогревом, электрическими регулировками и электроприводом складывания. Кроме того, автомобиль оснащен передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида. Светотехника оборудована функцией отсрочки выключения Follow Me Home.

Премьера Omoda S5 GT состоялась в Москве 7 сентября. Презентация, объединившая более 100 популярных блогеров, журналистов и профильных экспертов, прошла в виде эффектного иммерсивного шоу при поддержке «Росбанка». Гости мероприятия по достоинству оценили долгожданную амбициозную новинку, которая дополнила линейку Omoda в России.

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