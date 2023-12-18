АвтоМир / Автомобили

Программа кредитования Omoda совместно с «Росбанк Авто»

В партнерстве с «Росбанк Авто» компания Omoda предлагает покупателям выгодные условия для приобретения фастбэк-кроссовера Omoda C5, а также седана Omoda S5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Omoda

Воспользовавшись специальной партнерской финансовой программой с отложенным платежом, можно стать владельцем автомобиля в кредит. Полная стоимость кредита составит от 4,667% до 6,787%. Процентная ставка 0,01% на 36 месяцев. В зависимости от желания покупателя размер отложенного платежа может составить от 20 до 45%. При этом клиентам предоставляется возможность продлить срок действия кредита на 48 месяцев, воспользовавшись услугой «Назначь свою ставку»*.

«Мы рады, что наши автомобили становятся доступнее для потребителей, которые ценят дизайн, передовые технологии, надежность, ходовые качества, а также отличные показатели комфорта и безопасности. Сотрудничество с финансовой площадкой «Росбанк Авто», которой доверяют большое количество клиентов, позволит нам расширить аудиторию Omoda и предложить им комфортные условия приобретения автомобиля», - прокомментировал сотрудничество с «Росбанк Авто» директор бренда Omoda Виктор Нащанский.

В настоящий момент продуктовая линейка Omoda на российском рынке представлена фастбэк-кроссовером Omoda C5 в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седаном Omoda S5 с двумя вариантами силовых агрегатов. Вскоре модельный ряд бренда пополнит новинка с приставкой GT, а в четвертом квартале 2023 года будет представлен первый электромобиль марки – инновационный Omoda E5, с которым компания войдет в сегмент экологически чистых электромобилей.

Полный перечень предложений по автокредитованию на покупку автомобилей Omoda, а также список официальных дилеров, участвующих в финансовой программе, доступны по ссылке.

*Стоимость услуги «Назначь свою ставку» на продление отложенного платежа составит 9,5% от суммы кредита. В случае, если клиент пролонгирует кредит, не приобретая опцию «Назначь свою ставку» на срок пролонгации, ставка увеличивается до уровня базовой – 18,7%.

erid: 2SDnje3upgp

Реклама: ЗАО «Авто-АС». ИНН: 6027083220