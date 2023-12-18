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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,059 млн. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

«За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году», - отмечается в сообщении.

Что касается показателей за декабрь 2023 года, то в РФ за этот месяц было продано 119,5 тысячи машин, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2022 года, пишет ТАСС.

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