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АвтоМир / Автомобили

Мошенники начали организовывать фейковые автомобильные аукционы

25.01.2024 11:41|ПсковКомментариев: 0

В России начала распространяться новая мошенническая схема с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. Пользуясь тем, что в стране после ухода зарубежных брендов, сильно подорожали автомобили, людей завлекают на якобы торги, где можно приобрести машину «по дешевке».

Эту повестку начали использовать мошенники для похищения денег у граждан, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Она пояснила, как действует новая схема «развода», на которой люди могут потерять до нескольких сотен тысяч рублей.

У россиян, которые в интернете просматривают объявления о продаже автомобилей, в поисковиках, соцсетях и т. п. всплывает таргетированная реклама об автоаукционах. На них якобы можно приобрести популярные иномарки с пробегом в несколько раз дешевле, чем в среднем по рынку. Например, подержанная Toyota RAV4 стоит 2-2,5 млн рублей, а на «аукционе» ее предлагают за 500-800 тысяч, пишут «Известия»

Невиданную щедрость аферисты объясняют тем, что машины пригоняются из-за рубежа частными лицами. А многие возрастные россияне помнят о такой популярной много лет назад практике плюс сейчас она переживает второе рождение в связи с параллельным импортом, объяснила куратор «Мошеловки».

Если жертва заглатывает наживку, то общение с ней переводятся на звонки и сообщения в мессенджерах, а иногда даже в Zoom или Skype. Обработка может длиться несколько дней. Человеку предлагают выбрать машину, а потом начинается обучение «игре на аукционе», в том числе, как перебивать предложения конкурентов и повышать ставки за лот, переводя за это дополнительные суммы на криптокошельки «организаторов».

Далее человеку выдается ссылка на аукцион. Собственно, это сайт однодневка, который создается непосредственно под каждую жертву. В ходе «торгов» человек становится заложником азарта и стремления выиграть заветную машину по более низкой цене. Жертва верит в имитацию на экране и по каждому повышению ставки делает перевод криптовалюты.

По словам куратора «Мошеловки», итог всегда один — все контактные лица вместе с площадкой исчезают, удовлетворившись взносами жертвы на повышение цены лота.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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