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Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом

По итогам 2023 года россияне потратили 5,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Это рекордный результат для российского авторынка, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат».

В декабре прошлого года 35% финансовой емкости рынка составили машины в возрасте до пяти лет (168,3 млрд рублей). Больше всего денег в первый зимний месяц было потрачено на машины от 10 лет и старше (177,3 млрд рублей), доля составила 36,8%. А меньше всего средств россияне потратили на автомобили в возрасте пять–девять лет (135,7 млрд рублей; 28,2%).

Больше всего затрат на «вторичке» приходится на японские и европейские автомобили (суммарно около 70%), а меньше всего — на машины китайских брендов (порядка 3%).