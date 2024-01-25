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Omoda C5 вошла в пятерку самых популярных китайских автомобилей на российском рынке

Автомобили марки OMODA продолжают завоевывать все большую популярность среди потребителей, что находит свое подтверждение в ежегодной статистике продаж. Согласно данным агентства «Автостат», по результатам 2023 года OMODA уверенно входит в топ-10 среди всех брендов, представленных на российском рынке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В декабре было продано 3 519 автомобилей марки, а совокупный объем продукции, реализованной в течение двенадцати месяцев, составил 41 983 единицы, что означает рост в 3 288 % по сравнению с 2022 годом. При этом общая доля продаж автомобилей OMODA на российском рынке за 2023 год составила 3,97 %.

Среди всех моделей OMODA наибольшим спросом пользуется стильный фастбэк-кроссовер OMODA C5, что также нашло свое отражение в статистике. В течение 2023 года был реализован 35 841 кроссовер. Таким образом, OMODA С5 занимает четвертое место среди всех китайских моделей, доступных на российском рынке.

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 признан автомобилем года в России 2023 по версии оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Потребители отдают предпочтение этой модели за эффектный футуристичный дизайн, передовые технологии, а также непревзойденный уровень комфорта, эргономики и безопасности. Выбор автолюбителей в полной мере отражает результаты успешной деятельности марки OMODA на российском рынке.

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 предлагается в России с передним и полным приводом, а также в двух модификациях с различными типами силовых агрегатов, включая новые специальные версии Black Diamond и Trendy Red.

Помимо бестселлера OMODA C5, в настоящее время модельный ряд марки представлен ярким и интеллектуальным седаном OMODA S5, а также спортивной версией OMODA S5 GT с более производительным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера.

Автомобили OMODA в Пскове представлены у официального дилера АвтоАс на Леона По земского, 114А. Записаться на тест-драйв можно по телефону 237-777. Актуальная информация о автомобилях представлена в сообществе «Авто-Ас Псков» социальной сети «ВКонтакте».

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