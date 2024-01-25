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Назван самый частый страховой случай этой зимы в России

Падение снега с крыш домов на припаркованные рядом автомобили стало самым частым страховым случаем для российских водителей этой зимой, сообщил страховой провайдер Simble.

«Страховой провайдер Simble провел исследование о рисках автолюбителей, которые оставляют машины на парковках. 65% опрошенных водителей пожаловались, что самым частым страховым случаем этой зимы стало падение снега на автомобиль с крыш домов. Люди жаловались, что даже небольшие объемы снега сильно деформируют крышу транспортного средства, капот или багажник», — рассказали эксперты компании.

«Снег традиционно является самым частым триггером для страховых автомобильных случаев. Огромное количество людей оставляют автомобили под крышами домов. По нашей практике, достаточно всего лишь объему одной ладони прессованного снега упасть с крыши девятиэтажного дома, чтобы на крыше автомобиля была вмятина. Из-за перепада температур снег становится очень тяжелым», — отметил директор по развитию Simble Василий Калужин.

Вторым по значимости риском водители (28% опрошенных) назвали мелкие ДТП, когда припаркованную машину царапают или наносят ей другие мелкие повреждения. Зачастую подобное происходит по невнимательности и неосторожности других автолюбителей.

В исследовании отмечается, что угоны и воровство деталей не получили такого высокого внимания — за них проголосовали 5% и 2% соответственно. «Это вызвано высокой безопасностью во дворах из-за повсеместно установленных камер», — уточнили эксперты.

Исследование проводилось в онлайн-режиме через приложение Simble с 31 января по 6 февраля, были опрошены 25 тысяч пользователей-водителей, пишет РИА Новости.