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АвтоМир / Автомобили

Число сделок на вторичном рынке автомобилей в России снизилось на 8%

09.02.2024 11:29|ПсковКомментариев: 0

Количество перерегистраций подержанных авто в 2024 году снизилось ниже уровня 400 тыс. и составило 381,7 тыс. сделок. Это на 8% ниже января 2023 года, но все же на 6% больше января 2022 года. Об этом сообщают аналитики «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»), которые провели соответствующее исследование.

Отмечается, что в топ-20 самых востребованных марок положительную динамику сохранила только Lada и малолитражки закрытого в 2008 году серпуховского автомобильного завода SeAZ «Ока». В модельном разрезе лидерство на рынке себе вернула отечественная «семерка» ВАЗ-2107 (8,6 тыс. а/м, +5%). «Китайцы» продолжили наращивать долю (2,9%, + 0,9 п.п), но в абсолютных цифрах их показатели выглядят всё еще очень скромно, пишут «Известия».

Отсутствие возможности покупки новой машины, средние цены на которые по итогам 2023 года перевалили за три миллиона рублей, многих продолжали подталкивать к выбору автомобилей с пробегом. При этом вслед за новыми машинами весь прошлый год продолжали дорожать и автомобили с пробегом, а кридиты стало брать сложнее. Кроме того, негативную роль для объемов бизнеса продолжал играть и дефицит качественных японских, немецких и корейских автомобилей, которые суммарно продолжают составлять более половины всего рынка.

В этом свете в «штуках» вновь стали расти сделки с автомобилями возрастом 15-20 лет, которые покупаются в основном за наличные и редко превышают бюджет в 300-400 тыс. рублей. Лидером здесь стала продукция АвтоВАЗа.

По итогам января в группе лидеров только Lada показала небольшой рост — 97,6 тыс. (+1,1%). При этом бестселлером марки и всего нашего вторичного рынка в целом стал ВАЗ-2107 (8,6 тыс. машин, + 5%). А в топ-20 лучших моделей вошло сразу 11 автомобилей из Тольятти, которые обеспечили рынку почти 70 тыс. сделок.

Почти все остальные марки в двадцатке наиболее популярных не избежали двузначного снижения продаж. При этом Toyota (39,8 тыс., –13%) и Kia (21,7 тыс., –11%) сохранили прежние места. В десятке лучших вновь были Hyundai, Nissan, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Honda.

А вот главное изменение во второй половине рейтинга оказалось довольно неожиданным. Место японских автомобилей Subaru заняли двухдверные малолитражки Серпуховского автомобильного завода SeAZ «Ока» (3,9 тыс., +51%), которые продаются чаще всего не дороже 200 тыс. рублей. Такие автомобили были сняты с производства в 2008 году и обычно не представляют интереса для перепродажи дилерам.

Ни одна из китайских марок по-прежнему не может похвастать тем, что имеет прописку в топ-20. Ближайшая к этой цели Chery в январе оказалась на 24 строчке. Однако в целом в сегменте машин с пробегом из Поднебесной можно было видеть рост у 8 из топ-10 автомобилей. Причем активнее других продолжали наращивать объемы те бренды, которые только начинают выходить на вторичный рынок России: Exeed (рост в 4 раза) и Omoda (в 13 раз).

В то же время в абсолютных цифрах вторичный «Китай» все еще далек от лидеров. Всего за январь было реализовано 11 тыс. машин марок из Поднебесной (2,9% рынка). На российские автомобили пришлось 110 тыс. машин (29%), на японские – 100 тысяч (26%), в среднем по 50 тыс. или по 13% оказалось за Германией и Кореей.

«В феврале 2023 года вторичный рынок был в фазе активного роста: было зафиксировано 454 тысячи перерегистраций. Нынешний февраль едва ли сможет быть столь же «урожайным» и скорее всего будет закрыт с результатом, не превышающим 420-430 тысяч сделок. Значительное количество людей на фоне высоких ставок предпочитают сегодня сберегать средства на банковских вкладах и отложили крупные покупки до весны. Кроме того, на сладах царит переизбыток новых автомобилей, которые продаются с щедрыми скидками. И в сегменте 2-3 млн рублей немало клиентов предпочитают выбирать новый товар», — прокомментировала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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