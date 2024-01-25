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«АвтоВАЗ» планирует запустить в производство сразу три новые модели

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует вернуть в свои автомобили системы курсовой устойчивости, которые двумя годами ранее исключили из упрощенного техрегламента из-за западных санкций. Кроме того, в компании уже смогли заместить ключевые системы авто: электронные блоки управления и системы контроля и безопасности.

В мае 2022 года из России официально ушла компания Renault, имевшая в «АвтоВАЗе» долю более чем в 65 процентов. За это время, сообщили «Парламентской газете» в компании, уже удалось импортозаместить около 1200 позиций компонентов и материалов.

«Согласно принципам подсчета степени локализации, который принят в Министерстве промышленности и торговли РФ, автомобили LADA в среднем локализованы на 5100 баллов, что является наиболее высоким уровнем среди легковых автомобилей российского производства», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Отметим, что, согласно принципам базовой оценки степени локализации, по которым с 2019 года определяется полностью отечественный автомобиль, максимальное количество баллов, которое можно набрать на одной модели, — 7000. При этом еще в начале сентября этот показатель у LADA Granta, бывшей самым продаваемым автомобилем в стране, равнялся 3741.

В «АвтоВАЗе» «Парламентской газете» рассказали также, что холдинг уже успешно импортозаместил некоторые ключевые компоненты — в их список вошли, например, электронные блоки управления двигателем и системами комфорта и безопасности. А при перезапуске производства LADA Vesta даже пришлось провести масштабный и сложный реверс-инжиниринг, так что этот автомобиль теперь считается полностью переработанным — чтобы вновь начать массовое производство, даже пришлось повторно провести полный цикл дорожных и лабораторных испытаний.

«Работа продолжается, и мы периодически сообщаем о вновь возвращенных опциях. В течение 2023 года вернулось множество опций, от АБС до мультимедийной системы. Автомобили LADA были вновь переведены на экологический стандарт «Евро-5». А в 2024 году будет возвращена система курсовой устойчивости», — отметили в холдинге.

При этом представители компании не скрывают: работы впереди еще много и простой ее не назовешь. Во-первых, она осложняется санкциями, которые все еще действуют, а также тем, что автомобильные технологии, даже если они представляют собой полный аналог уже существующих, всегда требуют длительной отработки, серии испытаний и сертификации. Во-вторых, задачи локализовать производство полностью, вплоть до последней гайки и последнего проводка, собственно, и не стоит — стратегическая цель несколько иная.

«Перед нами стоит задача достижения технологического суверенитета, который позволил бы массово выпускать автомобили, соответствующие российским стандартам безопасности и потребностям российских автомобилистов в плане комфорта и оснащенности, — подчеркнули в пресс-службе компании. — Ключевое — локализация наиболее и критически важных элементов автомобиля, которые обеспечат непрерывность производства».

А вот на вопрос о том, существуют ли узлы, детали или технологии, локализация которых в принципе невозможна, в компании ответили уклончиво, предложив считать его «философским».

«Данный вопрос скорее философский, — заявили в «АвтоВАЗе». — Теоретически можно локализовать все, вопрос времени, цены и целесообразности».

На данный момент в компании работают над новыми моделями и модификациями, часть которых должна появиться уже в 2024 году.

«Речь идет о LADA Vesta с автоматической трансмиссией, LADA e-Largus (классический универсал с электрическим двигателем. - Прим. ред.) и бизнес-седане LADA Aura, — сообщили в компании. — В 2025 году должна появиться новая LADA Iskra. Ведется работа и на более далекую перспективу».