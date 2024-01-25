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«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus

«АвтоВАЗ» подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии из пяти таких машин, говорится в сообщении автопроизводителя.

«Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля», — отметил президент компании Максим Соколов.

В пресс-службе автомобилестроительной компании подчеркнули, что производство опытной тестовой партии Largus уже стартовало на ижевском заводе.

В сообщении «АвтоВАЗа» уточняется, что до конца этой недели планируется произвести пять коммерческих фургонов. В общей сложности до мая планируется выпустить 80 таких моделей. На них планируется отработать технологии производства полного цикла, провести обучение персонала, а также валидировать параметры и настройки оборудования, пишет РИА Новости.

Производственные площадки «АвтоВАЗа» находятся в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский автопроизводитель Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе», 67,69 процента, в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Largus, Vesta, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, рост почти в два раза в годовом выражении.