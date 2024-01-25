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Первые партии российских автомобилей поступили в гараж Госдумы

Первые партии автомобилей российского производства поступили в гараж Госдумы. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В гараж Госдумы пришли первые партии автомобилей российского производства, - сказал Александр Козловский. - Если депутату нужно доехать до определенного места, он вызывает автомобиль, ему его подгоняют и он доезжает».

Депутат отметил, что внутренний рынок обязательно нужно использовать для развития автомобильной отрасли, отдавая отечественным производителям гарантированную часть рынка.

«Эту задачу по-другому не решить. Мы должны дать нашим предприятиям загрузку для того, чтобы они в будущем выполнили заказ правительства и граждан на выпуск современных автомобилей, на которых будет комфортно ездить. И это касается любой продукции».