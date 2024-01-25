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Эксперты ВТБ: Рынок автокредитов в феврале установил рекорд

В феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 млрд* рублей, такую оценку рынка сделали аналитики ВТБ. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц.

По информации банка, в Псковской области число сделок по покупке автомобилей в кредит выросло вдвое за январь-февраль, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С начала года ВТБ выдал в регионе более 114 млн рублей в рамках автокредитования. Средний чек сделки составил 1,18 млн рублей, рост за год – около 28%. Увеличение среднего чека связано с ростом доли новых машин.

«В этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Спикер добавил, что очень высокие показатели автокредитования стали абсолютным рекордом за отдельно взятый месяц не только для ВТБ, но и для рынка в целом.

Основная активность заемщиков все еще концентрируется на рынке авто с пробегом, в то же время возобновился рост доли новых машин. По итогам февраля в структуре выдач ВТБ по всей России на авто с пробегом пришлось 72% клиентов, тогда как месяцем ранее – 76%. Наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте б/у машин). Топ-3 марок замыкают Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (28,4% сделок).

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.